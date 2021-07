La segona gran operació eixida de l'estiu té la zona de la Comunitat Valenciana i Múrcia com una de les destinacions cap a on més persones es mobilitzaran. La Direcció General de Trànsit (DGT) espera 4.730.000 desplaçaments amb cotxe durant aquest cap de setmana, del 30 de juliol a l'1 d'agost, segons ha indicat en una nota de premsa aquest dijous. D'aquests desplaçaments, el 21 % es preveu que tinguen destinació a la C. Valenciana o Múrcia, la qual cosa suposa 993.000 moviments en total.

Es tracta de la segona operació especial de l'estiu de la DGT, que també vol conscienciar la població sobre la seguretat viària en la seua anada de vacances. D'aquesta manera, hi haurà un dispositiu especial de regulació, ordenació i vigilància del trànsit. Des de la DGT han indicat que enguany el dia 1 d'agost coincideix en diumenge, "fet que provoca que durant tot el cap de setmana les principals vies suporten un important nombre de desplaçaments, per coincidir en carretera els trajectes propis d'un cap de setmana d'estiu amb els d'aquells que comencen les seues vacances i amb els dels que finalitzen el seu període vacacional".

En l'autonomia valenciana, el major flux de trànsit s'espera en l'AP-7, l'A-3, l'A-7 i l'N-332. Per a millorar la seguretat dels viatges, la DGT instal·larà en aquesta operació eixida carrils reversibles i addicionals amb cons en els moments de major afluència, paralitzarà les obres en determinades carreteres, restringirà la circulació de vehicles de mercaderies perilloses i transports especials i utilitzarà 216 càmeres en carretera per a vigilar l'ús del cinturó i el mòbil al volant, a més de 15 furgonetes camuflades amb la mateixa finalitat.