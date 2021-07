Després de dos anys de reunions entre l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber i la Conselleria de Sanitat, el Consell va comunicar aquesta setmana al consistori el projecte per a la construcció d'un nou centre de salut a la localitat, que hui dia només té un consultori auxiliar.

En el projecte presentat a la Conselleria, la coordinadora del Departament de Salut de l'Hospital Arnau de Vilanova remetia les necessitats del municipi en matèria sanitària, que ja no pot absorbir un consultori a causa de l'elevat increment demogràfic que el terme municipal ha viscut en els últims anys.

Amb el vistiplau de Sanitat, el consistori pretén iniciar hui en el ple els tràmits per a la cessió d'un solar que reunisca les característiques estipulades per Conselleria, que ha de tindre 1.645 metres quadrats de planta. La parcel·la que l'equip de govern que dirigeix Enrique Santafosta proposarà se situa enfront del consultori actual, entre els carrers Nieva, Túria i Purísima, i on actualment es troba la Societat Musical i la Comunitat de Regants, que segons el consistori «ja han sigut informades i tindran nous espais en la futura Casa de la Cultura, el projecte de la qual es troba en marxa».

Serà la Conselleria de Sanitat la que assumisca el cost de les obres, mentre que el consistori farà el mateix amb la redacció del projecte, encara que l'oposició municipal no ho posarà fàcil.

Ara com ara, Guanyem-SAB ja ha mostrat els seus dubtes i fins a l'últim moment no dirà si secunda o no la cessió de la parcel·la on es projecta el centre. «La previsió era construir-lo en l'antic camp de futbol, però l'actual equip va decidir fer-hi unes pistes. La idea era ampliar el consultori per darrere, però l'espai era insuficient. La nova parcel·la implica arrasar unes construccions originàries del municipi que haurien de tindre algun grau de protecció», va assenyalar Ramón Orozco, portaveu de Guanyem AISAB. A més, va dir que el nou centre no tindrà zona per a aparcar i San Antonio «és un municipi de disseminats que han de moure's en vehicle privat».