La ràpida mobilització dels bombers i els mitjans aeris ha deixat en un esglai un incendi que s'ha declarat aquesta vesprada, vora les 19 hores, en un terreny situat al costat de la CV-730, la turística carretera de les Marines de Dénia. El foc ha avançat amb gran rapidesa impulsat pel fort vent. S'ha creat una llengua de foc que generava molt de fum. El terreny és una antiga marjal i la vegetació estava resseca. Se li ha atorgat un nivell d'emergència 1 del Pla especial d'incendis forestals. Hi ha habitatges pròxims i el foc avançava cap a aquests.

La mobilització de dos mitjans aeris de la Generalitat Valenciana (una avioneta i un helicòpter d'extinció) i d'un helicòpter de la Diputació d'Alacant ha sigut decisiva per a controlar a més córrer les flames. A les 19.46 hores el foc ja estava controlat. En terra treballaven bombers dels parcs de Dénia i de Benissa i bombers forestals. El foc no ha arribat als habitatges. Finalment, s'ha calcinat una superfície no massa significativa. Això sí, al principi, quan les flames avançaven ràpidament, sí que ha saltat l'alarma.

El desplegament en l'extinció ha resultat clau perquè l'incendi quedara només en un esglai.