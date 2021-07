La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha refredat les expectatives entorn de la proposta del seu propi partit de convocar una nova manifestació per a protestar contra el Govern central i exigir un nou model de finançament autonòmic. La portaveu del Consell s'ha allunyat de la posició expressada de manera reiterada pel síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, que sosté que “cal plantar-se” i convocar una nova protesta coincidint amb la que es va celebrar en 2017 i en la qual van participar partits polítics, sindicats, patronal i societat civil.

Oltra ha esquivat en diverses ocasions l'assumpte i ha evitat donar suport a la posició del síndic de les Corts. És més, sobre les declaracions d'aquest mateix dijous de Fran Ferri sobre la seua intenció de convocar des de Compromís la manifestació, si la Plataforma pel Finançament Just no ho fa o el Consell se'n despenjava, ha indicat que es nega a "especular sobre futuribles".

Quan ha sigut preguntada sobre si tocava o no “montar el pollo”, Oltra ha dit que potser el més convenient és no quedar-se “com el gall de Morón, sense plomes i escatainant”. Una expressió amb la qual sembla advertir del risc que la convocatòria no tinga la resposta unitària que es necessita. Oltra tampoc s'ha pronunciat sobre si hi ha o no “caldo de cultiu” suficient per a la protesta i ha subratllat que l'important és “posar en el mapa els interessos dels valencians i les valencianes”. A partir d'ací, la clau és que quede patent que la Comunitat Valenciana és maltractada financerament, “amb manifestació a València, Madrid o Salamanca”, ha afegit.

Oltra ha carregat contra la Comunitat de Madrid, que en el Consell de Política Fiscal del dimecres es va oposar a reservar part de fons covid per a compensar la Comunitar Valenciana per l'infrafinançament, per considerar que té una posició insolidària i desvertebradora amb la resta d'Espanya.