Nou de cada deu pacients ingressats per coronavirus en les unitats de vigilància intensiva (UCI) de la Comunitat Valenciana durant la setmana del 19 al 25 de juliol no tenien la pauta de vacunació completa contra la infecció. La resta de pacients en UCI (5 persones en nombres absoluts) sí que estaven plenament vacunats. Aquestes dades s'alineen amb els estudis científics sobre efectivitat vacunal publicats fins hui.

D'aquesta manera, del total de pacients en UCI el motiu d'ingrés dels quals durant aquesta setmana va ser la malaltia per coronavirus, el 92,1 % (58 persones) no tenia la vacunació completa i únicament el 7,9 % sí que havia rebut la vacunació completa.

“Les xifres són eloqüents i demostren una vegada més que la vacunació és el principal actiu que tenim contra la infecció per coronavirus”, insisteix la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

“El virus continua entre nosaltres i cal continuar respectant les indicacions per a tindre'l a ratlla. Queden persones pendents de rebre la seua primera o la seua segona dosi, i si les vacunades prescindeixen de la mascareta, no guarden la distància de seguretat o relaxen la higiene de mans o la ventilació, pot incrementar-se la transmissió i els quadres greus de covid-19 entre els convivents, companys, amics i contactes pròxims de les persones vacunades amb la pauta completa”, adverteix la titular de Sanitat.

Quant als pacients ingressats en planta a causa de la malaltia per coronavirus, el percentatge de persones que no han rebut la vacunació completa és també molt superior al de vacunats amb la pauta òptima i evidencia l'efectivitat de la protecció que confereix la vacuna. Així, huit de cada deu, el 81,4 % de les persones hospitalitzades en planta per covid-19, no tenia completa la vacunació contra la infecció.

En aquests casos cal tindre en compte que l'ingrés hospitalari en planta no sempre obeeix a la gravetat de la infecció respiratòria, hi ha ocasions en què té un caire preventiu subjecte a criteri mèdic, per a evitar possibles complicacions.

“Les vacunes -ha afegit Barceló- funcionen i redueixen clarament el risc d'hospitalització greu i la mort per covid”. La consellera de Sanitat ha apel·lat a continuar acudint als punts de vacunació “per a continuar alçant una barrera col·lectiva que dificulte la transmissió del virus i protegisca el conjunt de la societat, que és la nostra màxima. Cada dia que mantenim i incrementem la vacunació, la barrera es fa més alta”, ha conclòs la titular de Sanitat.