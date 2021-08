La primera atleta transgènere a competir en uns Jocs Olímpics, la neozelandesa Laurel Hubbard, va quedar eliminada aquest dilluns en el començament de la categoria de més de 87 quilos d'halterofília, però està "profundament agraïda" per l'oportunitat.

L'halterofilista neozelandesa va fer els tres intents en arrancada nuls i va quedar desqualificada automàticament sense arribar a intentar-ho en la prova de dos temps.

"Des del punt de vista esportiu no he complit amb els estàndards que m'havia imposat i tampoc els que esperava de mi el meu país", va reconéixer l'atleta als mitjans.

"No obstant això, he d'estar agraïda als meus seguidors a Nova Zelanda per tot l'amor i l'alé que m'han donat", va continuar visiblement emocionada.

En el primer intent, la neozelandesa va apuntar a alçar 120 quilos, però no va poder aconseguir-ho. Va tractar d'augmentar el pes a 125 quilos en els següents intents, però tampoc va tindre èxit i va abandonar la plataforma amb una inclinació de cap i un gest d'agraïment.

Aquesta primera prova va ser dominada per l'atleta xinesa Li Wenwen, que va aconseguir finalitzar amb una última arrancada de 140 quilos que va adornar amb un nou rècord olímpic, i que va completar en dos temps amb una altra plusmarca de 180 per a un total de 320.

"Agraïsc al Comité Olímpic Internacional (COI) el seu compromís a demostrar que l'esport és per a tots, és inclusiu i això és fabulós", va afirmar l'atleta agraint al COI tot el suport en el camí fins ací.

Laurel Hubbard és la primera atleta transgènere que competeix en uns Jocs Olímpics des que en 2015 el COI va canviar el seu reglament per a permetre una major inclusivitat i diversitat.

La primera atleta transgènere en la història dels Jocs Olímpics no ha aconseguit tindre l'opció de lluitar per accedir al podi, però va voler dedicar unes paraules d'agraïment al Japó, país amfitrió, per "dur a terme aquests jocs en una situació extraordinària i en circumstàncies tan difícils".