La mobilització veïnal del barri de Malilla ha fet possible que de moment 50 veïns no siguen desallotjats de dos edificis de la Creu Coberta. Els tècnics del Cos de Bombers que han visitat els immobles els han concedit 10 dies per a trobar una solució definitiva. A més, els han oferit una ajuda d'uns 500 euros a cadascun dels 50 veïns afectats per a pagar un possible lloguer i optar a un altre habitatge.

Com es recordarà, aquest col·lectiu de persones havia d'abandonar les seues llars perquè aquestes finques estan en perill de ruïna imminent.