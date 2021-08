Sagunt s'ha adherit a la Xarxa de Punts Violeta Turístics de la Comunitat Valenciana, que s'ha posat en marxa fruit de la col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de les Dones. El Ple de l'Ajuntament de Sagunt, en sessió ordinària, va aprovar per majoria (vots a favor de PSOE, Compromís, IP, PP, EU i Ciutadans, i el vot en contra de Vox) ratificar l'acord de la Junta de Govern Local d'adhesió a la xarxa. Els punts d'informació seran els situats en les oficines de Turisme de Sagunt i el Port de Sagunt, així com el de la Casa dels Berenguer.

Els punts violeta turístics han d'entendre's com a espais en els quals se sensibilitza el visitant, turista i resident i s'atén, informa i ajuda les persones visitants i turistes víctimes de qualsevol mena d'agressió sexista. La seua finalitat, per tant, és la de conscienciar, previndre i gaudir de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana amb respecte cap a les dones, lliures d'assetjament i humiliació masclista.

Aquest projecte confia en la capacitat de comunicació dels informadors de la xarxa Tourist Info i el seu coneixement d'idiomes, i compta amb el coneixement de la ubicació de les oficines de turisme per part de turistes i visitants. Aspectes que afavoriran l'expansió del servei de punts violeta a través dels punts violeta turístics que constituiran un punt de primera atenció per a persones que es troben desplaçades i desconeixen altres recursos municipals o comarcals per a ser ateses en cas de patir una agressió directa cap a elles mateixes o una tercera persona.