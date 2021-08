L'oratge a València per a aquest dimarts, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), preveu el cel amb intervals nuvolosos, tendint a partir de migdia a cel nuvolós amb pluges a València i tempestes a l'interior de València, que podran ser localment fortes, i sense descartar de manera ocasional en altres zones de l'interior de la Comunitat Valenciana. No es descarta la formació de nuvolositat baixa matinal a l'interior de València. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis significatius, mentre que les màximes experimentaran un ascens que pot ser localment notable a l'interior de València. El vent bufarà fluix variable, tendint a la component sud i sud-est a la vesprada, amb intervals moderats procedents de l'est en el litoral central i sud-est al voltant del cap de la Nau.

Més en concret, les pluges a València poden ser localment fortes a primeres hores i també hi ha probabilitat de precipitacions febles en la resta de la Comunitat Valenciana al matí. Al migdia hi ha un 20 per cent de probabilitat de pluges, i a la vesprada l'oratge a València s'aclarirà. La temperatura màxima de dimarts serà de 28 graus i la mínima de 20. A partir de migdia deixarà de ploure. El dia a València arrancarà amb el cel sense núvols i al migdia hi haurà núvols alts, un fet que podria produir les primeres precipitacions de la jornada.