La vacunació massiva busca guanyar la batalla a la covid. Però els experts asseguren que erradicar la covid serà més que complicat, per la qual cosa l'objectiu implica convertir-la, gràcies a la immunització, en una mena de grip estacional.

«Hem d'aprendre a conviure amb el virus. Es tracta de convertir-lo en una grip, una malaltia que es produeix tots els anys, que també provoca morts però en uns límits acceptats socialment», explica Jaime Pérez, de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Segons ell, l'objectiu és que la vacuna disminuïsca la gravetat dels casos i que la pandèmia derive en una situació epidemiològica amb la qual poder conviure.

Tot sembla indicar que aquest virus va arribar per a quedar-se, encara que la seua afecció puga ser més lleu i convertir-se en un simple constipat com ja ocorre ara en la majoria de joves infectats, pràcticament asimptomàtics. «Eliminar o erradicar el coronavirus, com ocorre amb la pallola, és quasi impossible. En aquest cas, es busca tindre el màxim percentatge de població protegida», subratlla Pérez.

L'expert no s'aventura a predir la tardor i l'hivern, però demana avançar en la vacunació juvenil. «Si arriba al 90 % i no hi ha noves variants, la situació per a llavors pot ser bona», apunta Pérez.