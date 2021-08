El diputat i portaveu de Compromís en la Comissió de Política Social i Ocupació, Carles Esteve, ha demanat a la diputada del PP, Elena Bastidas, “que es documente millor abans de dir mentides contra el bon funcionament de la renda valenciana d'inclusió (RVI), que ja té 71.000 persones en situació de vulnerabilitat com a destinatàries d'aquesta ajuda. Això suposa triplicar el nombre de persones que rebien la renda garantida de ciutadania (RGC) en 2015. Una dada que molesta el PP perquè significa que l'RVI és la vacuna social contra l'exclusió”.

“A més, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra, també ha arribat a un acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions perquè aquelles persones que reben prestacions no contributives d'invalidesa, jubilació i incapacitat permanent puguen rebre també l'ajuda a què dona dret l'RVI en cas de complir amb els requisits d'accés. Es tracta d'una millora molt important per a la gent, aconseguida gràcies al treball i l'acord amb el Govern d'Espanya”.

“Així que cal recordar a la diputada del PP el 'modus operandi' del seu partit quan governava: quan s'acabaven els diners del pressupost, deixaven de pagar. I ara això no passa. Funciona com un crèdit ampliable, perquè estem parlant de drets de les persones”, ha afegit Esteve.

“Només cal mirar les xifres, sense el Botànic i amb el Botànic. La renda valenciana d'inclusió, que pressuposta per a 2021 una partida inicial ampliable de 255 milions d'euros, porta pagats fins hui 78,8 milions d'euros. I la renda garantida de ciutadania, que tenia un pressupost tancat de 29 milions d'euros l'any 2015 amb el PP, té ara 226 milions d'euros més”.

“Si en 2015 les persones destinatàries de l'RGC eren 23.645 (que havien de renovar cada sis mesos i no eren destinatàries úniques), l'abril d'enguany les persones destinatàries de l'RVI en són 71.004 (31.602 titulars i 39.402 beneficiàries), xifra que suposa 47.359 persones més. A més, si en 2015 la prestació de l'RGC implicava per a una família de quatre membres 392 €/mes, amb l'RVI, per a aquesta mateixa família, suposa 864 €/mes, o 1.080 €/mes amb complement d'habitatge, drets energètics o quota hipotecària”.

“Les xifres parlen per si mateixes i la senyora Bastidas suspén en números. Hauria d'aplicar-se una mica més i estudiar-les. Quan es treballa pensant en i per les persones, com es fa des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el resultat salta a la vista”, ha conclòs el diputat de Compromís a les Corts, Carles Esteve.