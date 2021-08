El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat que el Govern aprovarà sempre mesures favorables als consumidors afectats per la pujada en el preu de la factura elèctrica.

Així ho ha anunciat Sánchez després de l'habitual trobada al palau de Marivent amb el cap de l'Estat, on ha repassat les dades de PIB i atur que avalen la recuperació econòmica i les mesures adoptades fins hui per l'executiu per a protegir els consumidors energètics més vulnerables.

"Entenc la preocupació de famílies i negocis per l'evolució de la factura de la llum", ha assenyalat Sánchez, qui ha atribuït aquesta pujada, que ha col·locat el mes de juliol en màxims històrics, a l'evolució "d'uns mercats que transcendeixen la dinàmica nacional i europea".

Sánchez ha assenyalat que aquest mateix dimarts el Consell de Ministres ha acordat prorrogar fins al 31 d'octubre l'anomenat escut social, amb mesures de protecció als consumidors energètics més vulnerables, com la prohibició de talls de subministrament d'aigua, llum i gas o l'ampliació del dret al bo social per a determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, ha assenyalat que el Govern ha aprovat també aquest dimarts el projecte de llei pel qual s'actua sobre la retribució del CO₂ no emés del mercat elèctric, els denominats 'beneficis caiguts del cel' principalment de la nuclear i la hidràulica, per a la immediata remissió al Congrés dels Diputats amb l'objectiu de culminar-ne la tramitació i que supose una rebaixa en la factura de la llum dels consumidors.

"El Govern ha pres les decisions. Prendrem sempre mesures favorables als consumidors", ha remarcat Sánchez.