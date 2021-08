El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que la Generalitat autoritzarà en el pròxim Ple del Consell l'inici del procés de la licitació de les obres de construcció de la connexió per a vianants subterrània entre les estacions d'Alacant i Xàtiva de Metrovalencia, que tindrà un pressupost de 22 milions d'euros. Arcadi España ha fet aquest anunci en el transcurs de la reunió que ha mantingut en el mateix lloc de les obres de l'altre accés per a vianants que unirà la mateixa estació d'Alacant amb la de Bailén. En la visita ha estat acompanyat per la directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato, i per la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez.

La prolongació fins a Bailén per a enllaçar amb la línia 7 de Metrovalencia s'està realitzant aprofitant l'actual pas per a vianants en desús i situat en el túnel de la Gran Via de les Germanies, que incorpora un punt d'enllaç d'uns 25 metres. Aquest accés estarà obert tant per a persones usuàries com per a vianants. Aquestes obres han obligat a tancar a la circulació de vehicles l'accés al carrer Bailén, des de la part superior del túnel de la Gran Via Ramón y Cajal, i està previst que finalitzen, quant a l'afecció al trànsit en aquesta zona, a mitjan agost. El conseller ha explicat que "aquests dos accessos per a vianants permetran connectar la línia 10 amb l'actual xarxa de Metrovalencia i millorar les condicions de mobilitat dels futurs usuaris, siguen residents de la ciutat de València o del conjunt de la seua àrea metropolitana".

El túnel per a vianants subterrani que connectarà les estacions d'Alacant i Xàtiva es licitarà per un import superior als 22 milions d'euros i permetrà una connexió ràpida i fluida dels viatgers i viatgeres per a realitzar el transbord amb les línies 3, 5 i 9 de Metrovalencia. En el cas d'aquesta infraestructura, la seua longitud projectada és superior a 250 metres i unirà a través del subsol les dues estacions des dels vestíbuls, a cota de vestíbul en el costat d'Alacant i a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l'estació de Xàtiva, la qual cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical format per una escala fixa i una altra de mecànica i un ascensor accessible per a PMR (persones de mobilitat reduïda).

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat; ventilació; protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, i equips de transport assistit per als viatgers.

Evolució de les obres

Arcadi España ha destacat que "el conjunt d'actuacions previstes per a posar en servei aquesta línia estan en execució o completades, amb l'objectiu d'aconseguir que en 2022 aquesta ampliació de la xarxa de Metrovalencia siga tota una realitat". La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, la qual cosa ampliarà de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i els aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions, i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etc.

FGV va iniciar el mes de novembre passat els treballs del condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret, incloent-hi la construcció al barri de Natzaret del depòsit provisional per a les unitats tramviàries que circularan per aquesta prolongació de la xarxa de Metrovalencia. La resta d'instal·lacions, com l'electrificació, les subestacions i les connexions de servei del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat, estan en ple procés d'execució, segons el que es preveu.

Com a treballs ja completats, en 2020 van acabar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell. Les obres han inclòs la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes, per un import superior als 3,8 milions d'euros.