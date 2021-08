Jugadors, trinqueters, aficionats i autoritats locals van retre ahir, al trinquet de Xeraco, un sentit homenatge de record al gran ídol de la pilota valenciana, Paco Cabanes, 'el Genovés', mort dissabte passat. Tots els presents van guardar un emotiu i respectuós minut de silenci, seguit d'una ensordidora ovació a la memòria del número 1 de tots els temps.

En la primera jornada de competició després del soterrar de la gran icona del món de la vaqueta, molts no van poder contindre les llàgrimes per la pèrdua del més gran de l'esport autòcton. La vida segueix i la pilota també, com ho voldria el mateix Paco.