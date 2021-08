Una sola millora de les dades ja obri la pregunta de quan es modificaran les restriccions actuals. Les últimes mesures per a evitar l'expansió de la covid van entrar en vigor fa una setmana i continuaran vigents, com a mínim, fins al 16 d'agost. A partir d'ací dependrà de l'evolució de la pandèmia, les dades de contagi i la vacunació, un avanç al qual des de la Generalitat lliguen una possible desescalada.

«En aquests moments cal extremar la prudència i, des d'aquesta perspectiva, s'abordarà en el futur, quan tinguem ja garantida la vacunació i la immunitat, alçar les restriccions», va assegurar Ximo Puig a preguntes dels periodistes alhora que afegia que aquestes restriccions són «una part fonamental en la lluita contra la covid que estan avalades pels resultats» i que són una forma de «prevenció».

Crida a la prudència

Des de l'executiu valencià es mostren cauts i recorden que «encara estem en situació de pandèmia». No hi ha sensació de voler córrer més del compte ni de precipitar obertures que podrien propiciar un rebrot encara major que el que s'ha patit. Serà la setmana que ve quan s'analitzaran els següents passos i en aquest avanç (o no) no sols es mesuraran els indicadors sobre la transmissió del virus, sinó també la immunització.

En aquest sentit, Puig va anunciar que a partir de la tercera setmana s'arribarà al 70 % de la població vacunada (4,5 milions de valencians majors de 12 anys) amb la pauta completa i que s'espera començar el curs al setembre havent posat la primera dosi a tots els adolescents. De fet, a final d'agost es començarà amb els menors de 17 i 16 anys, una data que podria anticipar-se una setmana en les comarques de l'interior.

El cap del Consell també va ser preguntat pel fet de demanar el certificat covid per a accedir a interiors i es va mostrar disposat a estudiar-ho «quan tothom haja tingut la possibilitat de vacunar-se».

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el president del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, van donar suport a la futura implantació d'aquest passaport covid en locals d'hostaleria o esdeveniments com ara festivals i banquets per a donar garanties de seguretat a clients i treballadors i «no parar màquines».