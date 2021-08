La Comunitat Valenciana acaba els estius amb xifres «inassumibles» (l'adjectiu el va utilitzar ahir la consellera de Justícia, Gabriela Bravo) d'ofegats. L'any passat van perdre la vida 61 banyistes i enguany de moment han mort ja 23 persones. Els socorristes fan tot el que poden. I s'hi esforcen quan la mar està furiosa i oneja la bandera roja, però hi ha banyistes imprudents. Així que no serà sobrer tindre ulls en el cel.

«Amb la mar no es pot jugar sense conéixer les seues regles», va afirmar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, que, junt amb la consellera de Justícia, va presentar a Xàbia el projecte pilot de drons en les platges valencianes. Serveixen, és clar, per a vigilar. Però també ajuden en els rescats. Estan equipats amb salvavides que poden llançar a un banyista en cas d'emergència. A l'acte també van acudir el responsable de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, i l'alcalde de la localitat, José Chulvi.

Els drons fa temps que van deixar de ser ciència-ficció. Aquest estiu ja sobrevolaran les platges de deu municipis costaners: Dénia, Xàbia, Benidorm i Guardamar, a Alacant; Gandia, Cullera i Alboraia, a València, i Orpesa, Borriana i Peníscola, a Castelló.

La consellera de Justícia va subratllar que és imprescindible que els banyistes es consciencien i siguen responsables. «La conseqüència de les imprudències pot ser la mort», va advertir.

Bravo va assegurar que aquest projecte pilot, que forma part de la campanya «Stop ofegaments», millorarà l'eficàcia dels serveis de socorrisme i salvament. «Avaluarem i estudiarem la seua possible implantació en tots els municipis costaners», va avançar.

La consellera també va anunciar que el seu departament treballarà amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la Creu Roja per a analitzar on ocorren més ofegaments, les circumstàncies en les quals es produeixen i les persones i els grups d'edat que hi estan més exposats.

Simulacre de rescat

La presentació de la campanya a Xàbia va incloure un simulacre de rescat. El dron es va enlairar des del jardí del Parador de Turisme. En un tres i no res es va plantar en el centre de la platja de l'Arenal, en un punt on se solen produir marees que arrosseguen mar endins. El dron va deixar caure el salvavides, al qual es va agafar amb força la «víctima» mentre arribaven amb moto d'aigua els socorristes de la Creu Roja i un agent de la Policia Local.