L'Associació de Veïns d'Almardà, Corinto i Malva-rosa va esclatar ahir contra el que consideren l'abandó que pateix aquest nucli per part de l'Ajuntament de Sagunt. Els abocaments des de la gola de Quartell han sigut el detonant d'aquest malestar, que ha portat el col·lectiu a reclamar «solucions urgents sense més excuses».

A més de lamentar la «severa deterioració» d'aquestes platges i l'«amenaça» que suposa la imminent construcció d'espigons a Almenara, els veïns expliquen sobre aquests últims abocaments que «davant de les queixes d'anys anteriors, a l'abril ens vam reunir amb el regidor de Platges, Roberto Rovira, per a traslladar-li la nostra preocupació per aquest tema i la necessitat de buscar solucions. Es va pactar una futura trobada al Consell Agrari amb els agricultors, però la realitat és que, en ple període de bany, segueixen les taques marrons i els inconvenients, sense que tinguem notícies de l'alcalde, el regidor de Platges ni de ningú de l'Ajuntament».

A més de preguntar-se si no s'hauria dut a terme ja alguna actuació si aquest problema es presenta a la platja del Port de Sagunt, l'Associació de Veïns d'Almardà, Corinto i Malva-rosa ha estés el seu malestar a altres «menyspreus», com la neteja del nucli, així que «la paciència té un límit i ja no aguantarem més».