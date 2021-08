L'incivisme està embrutant alguns dels llocs més bells de la Marina Alta. A Xàbia, quan cau el sol i marxen els banyistes de les cales de la Granadella i la Barraca, les papereres estan a vessar de residus. Més que això. Hi ha qui deixa apilades al costat de les papereres les bosses repletes del fem que ha generat durant tot el dia. Aquests banyistes es fan els despistats. Les bosses de fem cal tirar-les en els contenidors, no en les papereres, que són per a residus més lleugers. A més, les bosses que es deixen tirades solen tindre mesclades deixalles de tota mena.

La recollida no es du a terme fins a primera hora del matí. Per tant, aquest fem roman ben visible des del capvespre fins a l'endemà.

La regla número u dels turistes que acudeixen a gaudir de llocs de gran bellesa natural i paisatgística és, precisament, que els deixen fins i tot més nets que com els van trobar.