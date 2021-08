La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 2.297 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 472.435 persones. Per províncies, 260 a Castelló (48.889 en total); 836 a Alacant (169.119 en total), i 1.201 a València (254.425 en total). El total de casos no assignats es manté en 2.

Quant a la vacunació, a causa d'un problema informàtic no s'han pogut descarregar hui les dades actualitzades.

A més, s'han registrat 3.123 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 448.304 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 46.521 a Castelló, 159.847 a Alacant i 241.876 a València. El total d'altes no assignades se situa en 60.

Els hospitals valencians tenen actualment 658 persones ingressades, 111 en UCI: 80 a la província de Castelló, 16 en UCI; 182 a la província d'Alacant, 29 en UCI, i 396 a la província de València, 66 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat huit defuncions en els últims set dies, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.519: 815 a la província de Castelló, 2.861 a la d'Alacant i 3.843 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 28.079 casos actius, la qual cosa suposa un 5,80 % del total de positius.

Dels brots registrats, quatre tenen 10 o més casos associats:

• Albocàsser: 10 casos. Origen social

• Moixent: 13 casos. Origen social

• Vilamarxant: 10 casos. Origen social

• Bolbaite: 14 casos. Origen social