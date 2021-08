L'escalador espanyol Alberto Ginés, flamant campió olímpic en Tòquio 2020, ha reconegut sentir-se "en un núvol" després de penjar-se la medalla d'or i que eencara està "intentant assimilar" el seu èxit.

"Encara estic intentant assimilar-ho perquè ho he vist en la pantalla m'he dit 'ara ha de canviar alguna cosa'. Estic en un núvol, molt content i amb moltes ganes de tornar a casa i veure la meua família", va dir Ginés en declaracions facilitades pel COE.

L'extremeny va explicar com va viure els tibants minuts finals d'espera fins a confirmar el seu èxit. "He acabat la corda, he baixat i m'he assegut. Estava primer i m'estava menjant el cap fent càlculs. Al final s'ha quedat com estava, jo primer", va apuntar.

Respecte a la clau del seu sorprenent or, s'ha referit al "treball ben fet durant aquests anys". "Al final tot suma, tot compta. Espere que puga tindre una llarga trajectòria i puga anar a més Jocs Olímpics per a ampliar el meu palmarés", va desitjar.