Amb el grup dels joves a partir de 20 anys en marxa, el següent grup és el dels adolescents, en el qual ja es començarà a citar els menors d'edat fins als 12 anys. Els detalls s'explicaran en la trobada entre la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà. Però segons ha pogut saber Levante-EMV, una de les novetats serà que els menors de 16 anys hauran d'acudir acompanyats pel seu pare/mare o tutor legal o amb una autorització signada per algun responsable del menor.

La vacunació d'aquest tram d'edat es farà amb Pfizer i s'espera que comence el mes de setembre amb l'objectiu d'iniciar les classes amb la major part dels adolescents amb almenys una dosi, segons ha expressat el president de la Generalitat, Ximo Puig, al llarg d'aquesta setmana. Encara que abans d'arribar a ells caldrà protegir amb la vacuna els seus majors (els joves a partir de 20 anys, els de 18 i 19 i els de 16 i 17 anys), que s'espera per a finals d'agost.

Els qui no entraran dins de la vacunació seran els menors de 12 anys. De fet, els nascuts en 2009 no podran rebre la vacuna fins que no tinguen complits els 12 anys, ja que aquest fàrmac contra la covid només està aprovat a partir dels 12 anys.

Un dels dubtes que es resoldrà en la reunió entre els consellers d'Educació i Sanitat serà on i com es procedirà a la vacunació d'aquest grup. Al juliol ja es va decidir que els menors de 16 i 17 anys seran citats per SMS com la població general, i seran immunitzats en els espais habilitats per la Conselleria de Sanitat (els coneguts com a vacunòdroms) i no en els centres educatius com es va oferir des del departament de Marzà.