Les comissions Humanista Mariner-Manuel Simó i Nador-Milagrosa no plantaran els seus monuments en les Falles 2021 que se celebraran de l'1 al 5 de setembre. Ni plantaran ni participaran en la festivitat. Els casals romandran tancats i barrats, encara que es tracta de dues comissions amb una "bona salut" històricament —Nador, per exemple, ha guanyat el primer premi en set dels deu últims anys. Els motius són diversos, però tots tenen un mateix origen: la covid-19 i les seues conseqüències. Com que no planta la falla, la comissió passa a cognomenar-se com a «reorganitzada» de cara a l'exercici 2022, per la qual cosa no podran organitzar ni participar en cap acte faller, inclosa l'ofrena de flors, en tres setmanes.

En el cas d'Humanista Mariner, la comissió ho tenia clar fins i tot abans de l'anunci d'aquestes falles estiuenques. «Aquesta decisió respon a l'economia de la falla, l'elevat nombre de baixes, la falta d'ingressos per activitats —que representa un 40 % del nostre pressupost—, així com haver de fer front a la hipoteca del casal són factors que no ens permeten cremar el monument al setembre, perquè és un actiu, com faríem front a la setmana fallera de març si ho fem? Preferim esperar-nos a les de 2022», explica Chimo Alda, president de la comissió de Patraix. Ni tan sols van optar a la subvenció que «incita» les falles a plantar al setembre, perquè no veien que pogueren fer front a dues falles en poc més de sis mesos. A les raons econòmiques d'Humanista Mariner se suma la realitat de la crisi sanitària i les dates proposades.

Marian Ibáñez, presidenta de la comissió Nador-Milagrosa, explicava a Levante-EMV que agost «no és un mes operatiu com per a organitzar una setmana festera, la gent està fora».

«A aquestes dates afegim que estem en una situació crítica, la comitiva, en general, sentia que no calia plantar». No participaran en les festes de setembre i les observaran amb «prudència». «No sabem si les Falles poden provocar una següent onada que pot tindre conseqüències al març, que és la nostra meta. Cal anar a poc a poc», raona.