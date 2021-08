Un camioner de 40 anys i nacionalitat romanesa que feia ruta cap a la Jonquera va ser trobat ahir al matí mort en la cabina del seu vehicle, estacionat en una zona d'un polígon de Riba-roja, al costat de l'autovia A-3, que utilitzen els transportistes per a parar a descansar i dormir fins a l'endemà al matí, ja que es troba al costat d'una gasolinera i un supermercat.

Un altre camioner va trobar el seu cadàver a les 9.30 hores. Quan va veure que no es movia, va anar a comprovar si s'havia quedat adormit. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Riba-roja investiga les circumstàncies de la defunció, encara que en una primera inspecció per part del metge forense no es van trobar signes externs de violència.

Serà l'autòpsia, que es realitzarà a l'Institut de Medicina Legal de València, la que aclarisca la causa exacta de la defunció d'aquest transportista, identificat com a Danut B., de 40 anys, resident a Romania però que durant els períodes de treball s'allotjava a la localitat d'Alaquàs.

Estranya la parada

Precisament estranya el fet que haguera parat a dormir en aquest punt quan havia d'estar la mateixa nit a la Jonquera, segons hauria confirmat l'empresa de transport. Una de les hipòtesis que es manegen és que s'hauria desviat de la seua ruta per alguna qüestió aliena al seu treball.

Fins al lloc de la troballa de cadàver es van desplaçar agents del grup de Criminalística de la Guàrdia Civil, que van prendre mostres i van analitzar a consciència tot el camió. No hi havia res forçat ni signes de lluita en la cabina. El camioner estava tombat en el llit i a penes portava una samarreta i la roba interior.