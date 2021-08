Si no és hui, serà demà, però el cas és que Calp farà hui un pas important per a millorar l'accessibilitat del seu barri antic. El carrer Alcalde Vicente Pastor Tomás (antic carrer Trinquet) ja està reobert. Els operaris van retirar ahir les tanques i van acabar de col·locar la barana d'acer inoxidable que ajudarà a pujar els escalons dels dos extrems del carrer. En el centre està l'escala mecànica. Ahir faltaven uns xicotets treballs elèctrics per a posar-la en funcionament. Els veïns de més edat i els qui tenen problemes de mobilitat, així com els turistes als quals també els costa pujar escalons, es plantaran en un tres i no res en el carrer del Campanar i la plaça de la Vila, en el cor del barri antic. Això sí, l'estètica del carrer Alcalde Vicente Pastor Tomás, alliberada ara de barreres arquitectòniques (abans de l'escala mecànica, també en el centre del carrer, hi havia una rampa), ha canviat totalment. L'escala mecànica és un element urbà cridaner. Tot siga per «aplanar» aquest empinat carrer, ple d'escalons.

Les obres, que han arribat a costar 178.839 euros, les paguen la Unió Europea i l'Ajuntament. L'escala mecànica és un dels projectes estrela de l'estratègia Edusi aprovada per Brussel·les.

L'alcaldessa, Ana Sala, havia demanat a l'empresa que accelerara tot el possible els treballs per a posar en marxa l'escala aquest estiu. Ara l'ús que tinga indicarà si canviar l'estètica del carrer ha pagat la pena.