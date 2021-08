L'Imserso està en l'aire. El programa havia de tornar a partir d'aquest mes d'octubre, però la seua adjudicació ha sigut suspesa cautelarment fins que es resolga el recurs presentat per la patronal hotelera valenciana Hosbec contra els plecs del concurs.

Segons han confirmat des d'Hosbec a aquest diari, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC) ha concedit les mesures cautelars que sol·licitava l'organització hotelera per entendre que els perjudicis que podrien causar-se serien "de molt difícil o impossible reparació". L'Imserso disposa ara de cinc dies per a presentar les seues al·legacions.

Hosbec va presentar el recurs el passat 23 de juliol, al·legant que les condicions del programa vulneren la Llei de contractes de l'Administració per excloure un estudi dels costos del programa, deixar fora 'de facto' els hotels de 3 estreles i per la pròrroga durant dos anys dels plecs sense revisar els preus.

Si la mesura cautelar es converteix en ferma i s'anul·len els plecs, el programa correria un seriós perill d'arribar a temps per a la seua tornada programada per a octubre. Referent a això, la secretària general d'Hosbec, Nuria Montes, remarca que, passe el que passe, "la culpa serà sempre de l'Imserso", ja que "si haguera plantejat els plecs en el seu moment, hi hauria hagut temps per a presentar recursos".

El sector venia constrenyent el Govern des de març per a obrir les negociacions sobre el programa, suspés l'abril de 2020 per la pandèmia, però no es va produir fins a final de juny. En aquesta edició estan previstes més de 800.000 places, de les quals unes 180.000 s'ofereixen a la Comunitat Valenciana, amb Benidorm com a epicentre.