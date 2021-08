L'Ajuntament de Paterna i la Federació Intercomparses, la Federació Interpenyes, la Junta Local Fallera, la Reial Confraria del Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer i el Coeter Major han acordat hui per unanimitat la suspensió de les Festes Majors en Honor al Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer 2021, encara que de moment, "i segons l'evolució de la pandèmia", sí que manté la celebració de la Cordà.

És el segon any consecutiu que se suspenen les festes, encara que enguany, a diferència de 2020, sí que se celebrarà una agenda cultural, a l'aire lliure i adaptada a les mesures sanitàries vigents en aquest moment, amb una activitat per dia, des del 24 fins al 30 d'agost, amb la finalitat de "contribuir a la reactivació econòmica i cultural del municipi", segons diu el ban emés per l'Ajuntament de Paterna i que també recull l'alcalde de la localitat, Juan Antonio Sagredo, en el seu compte de Facebook. "Una programació aprovada per unanimitat amb les federacions i el Coeter Major i que repercutirà en la reactivació social, cultural i econòmica de la nostra ciutat i, per què no dir-ho, també en la salut mental de totes i tots", explica Sagredo.

En aquest ban, en canvi, es remarca que sí que es manté la celebració de la Cordà: "De la mateixa manera, i després de ser acordat pel Consell Sectorial de la Cordà, s'està treballant en la preparació d'aquesta, la realització de la qual dependrà de l'evolució de la pandèmia i la situació epidemiològica de la ciutat".