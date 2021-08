La pròxima mitjanit arribarà per fi el torn de Laura Méndez, qui disputarà a Sapporo la prova per excel·lència dels Jocs Olímpics, la marató. L'atleta establida a Sagunt i entrenada per Manolo Ripollés es troba en terres nipones des de finals de la setmana passada, un temps que li ha permés «adaptar-se bé tant al canvi horari com a les condicions climàtiques», segons explica Ripollés en paraules a Levante-EMV.

Sense poder acompanyar físicament la seua pupil·la en aquest somni a causa de les restriccions sanitàries, l'entrenador apunta que «ella està molt contenta per com li han anat els entrenaments a Sapporo i està amb moltes ganes que arribe la carrera».

Sobre els objectius que es planteja en la seua segona marató, després que en la primera aconseguira la mínima olímpica, Ripollés afig que «l'objectiu és consolidar-se com a maratoniana, així que eixirà molt previnguda per a fer una carrera conservadora de menys a més. De cara a buscar un bon resultat, caldrà esperar als Jocs Olímpics de París en tres anys», confessa l'entrenador de Laura Méndez a Sagunt.

En qualsevol cas, amb les «sensacions positives» que arrossega i la motivació que l'acompanya, l'atleta d'Almussafes segur que tornarà a emocionar, perquè l'única cosa garantida és que ho donarà tot per a arribar el més lluny possible. Més enllà del vessant competitiu, un aspecte destacat d'aquesta experiència és «el gran ambient que hi ha en la selecció espanyola», segons apunta Ripollés.