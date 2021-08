A partir del pròxim dilluns, 9 d'agost, entrarà en funcionament la nova barrera de control d'accés a la plaça Celestino Pons i el carrer Sor María Gallard.

Amb aquest sistema, l'entorn del Mercat Municipal quedarà tancat al trànsit durant determinades hores del dia per a afavorir l'ús per als vianants i atorgar a l'hostaleria una ocupació de la via pública amb major seguretat.

La mesura està acompanyada d'una reorganització de l'aparcament amb la qual s'allibera de vehicles i s'embelleix amb jardineres la façana de l'església de Sant Bertomeu, recentment restaurada. S'han reservat dues places d'aparcament en l'entrada de la plaça per a estacionaments de curta duració per a aquells que fan compres a la farmàcia i càrregues ràpides del Mercat.

Amb l'horari inicial establit es pretén compaginar els diferents interessos, tant dels venedors del Mercat com de l'hostaleria i els dels mateixos residents i els vianants. Així, entre setmana estarà obert en horari de matí (de 14 hores), mentre que en horari de vesprada i nit (de 14 a 7 hores) es tancarà la barrera i només podran accedir-hi els residents en cas de necessitat. Als directament afectats (carrers San Marcos, Sor María Gallart, Santa Clara, San Buenaventura, Sant Bartomeu i les places Celestino Pons i de l'Església) se'ls ha facilitat una targeta d'accés per habitatge.

Els dissabtes es deixarà un horari de 7 a 11 hores per a càrrega i descàrrega i, a partir d'aquesta hora, la plaça serà d'ús per a vianants. El diumenge es deixarà oberta tot el dia.

La Policia Local ja ha estat informant els usuaris d'aquesta nova regulació que entrarà el dilluns en vigor i que tindrà la supervisió de personal municipal.