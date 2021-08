Una serp enorme i amb una enorme atracció per l’art. Els bombers van capturar ahir un ofidi de dos metres i mig en un carrer de Benissa. La serp s’havia escapat d’un terrari. Va anar a parar a la xarxa que adorna, a manera d’intervenció artística, el carrer dels Desemparats. Allà estava, suspesa i camuflada entre la fauna marina, ja que, en aquesta xarxa, hi ha figures de rajades i peixos. Un veí va avisar a poqueta nit que havia vist, sobre el seu cap, l’enorme rèptil.

Els bombers hi van acudir amb els estris que utilitzen per a atrapar colobres i serps. Això sí, els solen emprar per a rèptils del terreny i no per a espècies exòtiques i tan grans. Van baixar la serp de la xarxa i, quan es disposaven a emportar-se-la per a entregar-la al Seprona de la Guàrdia Civil o a alguna associació que custodie aquests animals, va aparéixer l’amo. Els va explicar que se li havia escapat del terrari. I va demanar disculpes per l’esglai que es van emportar els veïns en veure una serp tan gran suspesa sobre els seus caps. Això sí, molt pocs vianants es van adonar que l’ofidi havia fet una incursió en l’art penjat dels balcons.