Poques actuacions polítiques d’agost han tingut tanta importància en la rutina ciutadana. Acostar-se a mitjans del huité mes era capbussar-se en el tedi dels dies calorosos i amb percentatges d’activitat laboral sota mínims. Fins la política desconnecta. No obstant això, dins de les excepcionalitats que ha portat la covid està, de nou, un agost en el qual prendre decisions. Així va tocar l’any passat amb els primers efectes de la segona onada i la preparació de la tornada a les classes i així tocarà aquesta setmana amb la gestió d’aquesta última (tant de bo així siga) sacsada del virus.

El Consell decidirà aquesta setmana com serà l’arquitectura normativa bàsica en la qual els valencians i les valencianes acabaran l’estiu i començaran setembre, qui sap si també marcant el destí de les Falles. Toc de queda en 77 municipis, oci nocturn tancat i limitació de reunions socials són tres de les mesures que estan ara en vigor i que vencen dilluns que ve. Aquestes són algunes de les mesures que revisarà la Mesa Interdepartamental del Govern autonòmic i encara hi ha molts dubtes si serà per a reduir-les o per a reforçar-les.

De moment, l’única cosa segura, expliquen fonts de l’executiu, és que hi haurà reunió, a finals d’aquesta setmana, de la comissió encarregada de dissenyar aquestes mesures. La idea és que siga dissabte, perquè permetrà veure com evoluciona la pandèmia. “Aquesta setmana serà decisiva”, indiquen sobre aquest tema, per a saber si les mesures “aniran a més o a menys, pot ser qualsevol cosa”. Abans, com s’ha fet fins ara cada vegada que tocava revisar les mesures, Presidència i Conselleria de Sanitat demanaran consell als experts, que donaran les seues recomanacions.

Si es considerara adequat continuar amb el toc de queda o la limitació de reunions socials, abans de la reunió de dissabte, des de l’Administració autonòmica haurien de redactar la petició al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ja que afecta drets fonamentals. Els terminis d’aquest organisme farien necessari que es presentara, com a tard, divendres, ja que dilluns decaurien les mesures. Quan es presente l’escrit, la Fiscalia tindrà 24 hores per a emetre un informe sobre la conveniència o no de les mesures respecte a la llei i els drets afectats. Posteriorment, la sala de magistrats es reuneix i es pronuncia sobre aquest tema. La decisió podria entrar en vigor en el moment en què es reculla en el DOGV, amb el vistiplau del TSJ.

Del que no estan tan segurs en la Generalitat és que de la reunió vaja a eixir un protocol definit que regule les festes josefines. I això que quan la Interdepartamental es reunisca faltaran poc menys de dues setmanes i mitja perquè arranquen aquestes Falles tan estranyes, amb totes les limitacions que facen falta. “Aventurar-se a dir què passarà el 2 de setembre és precipitat”, va assegurar la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, després del Ple de l’executiu valencià, al mateix temps que expressava que sí que creu que s’abordarà el tema de les Falles.

A la setmana que en el Consell consideren com a “decisiva” per a la revisió de les mesures, s’entra amb la corba de contagis en baixada. En l’última setmana, la incidència acumulada ha caigut un 13 % i el pic de la gràfica sembla haver quedat arrere. No obstant això, els nivells de transmissió continuen sent molt alts (més del doble del que es considera risc extrem, amb 515 casos per 100.000 habitants) i el predomini de la variant delta, molt més transmissible que la dominant anteriorment, inquieten els experts, que temen que un macrobrot destrosse el camí que s’ha fet.

La realitat és que les mesures han funcionat per a contindre l’expansió del virus, que estava totalment desbocada a mitjans de juliol i que ara sembla més controlada, encara que l’impacte és molt dispar. Els municipis del litoral, especialment els més turístics, continuen amb una incidència a l’alça, mentre que l’àrea metropolitana de València (on es va implantar el toc de queda dues setmanes abans), en general, va a la baixa.

València i les 44 localitats del seu entorn han tornat als paràmetres en els quals es va decretar la restricció de mobilitat nocturna el 12 de juliol i la mateixa capital del Túria presenta hui números lleugerament inferiors a aquelles xifres dues setmanes després de coronar la corba. En l’última dada de divendres, València presentava 613 positius per 100.000 habitants, quasi un terç menys dels nivells de contagi que registrava dues setmanes abans (884).

Fins ara, les mesures han combinat l’afectació total a tota la Comunitat Valenciana, com la limitació de les reunions socials a 10 persones, els aforaments o el tancament de l’oci nocturn, amb altres més quirúrgiques i circumscrites només a aquells municipis amb pitjor situació, com el toc de queda. La diferència de situacions podria provocar també variacions en els 77 municipis amb restricció de mobilitat nocturna. Tot això, i és important recordar-ho, amb les Falles de fons. La setmana serà decisiva.