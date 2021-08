De Tòquio a Paterna, Carlos Soler torna per a prendre el timó del projecte de José Bordalás en el València. El migcampista té previst aterrar aquesta nit a València i demà dimarts reincorporar-se als entrenaments. I, divendres, jugar contra el Getafe. Soler torna del Japó amb una medalla de plata i hipermotivat per a ajudar immediatament l’equip. Els Jocs Olímpics han servit, a nivell de preparació, com una pretemporada, i el seu nivell competitiu és apte, directe de l’aeroport a la gespa. Es reincorpora a l’equip exercint de 10 total. Un número que va més enllà de l’estètica d’un dorsal emblemàtic que li ha sigut molt familiar durant tota la seua etapa formativa i que hereta una temporada tard. Mai com ara Soler ha sigut un pilar tan fonamental en el València, mai com ara se li ha necessitat tant. Per experiència, en una temporada en la qual arribarà als 200 partits oficials (en comptabilitza 186) amb només 24 anys, i pel salt de qualitat que repercuteix en un bloc amb les peces molt justes, amb poc de marge per a fitxar i en una posició fonamental. A l’ordre tàctic i la disciplina amb què Bordalás ha educat el seu València en els primers dos mesos, li falta el factor diferencial d’un director de joc que, durant l’estiu i en absència de Carlos, ha hagut d’improvisar.

El moment i el context compten. És una temporada fonamental per a Soler per a consolidar-se com a líder de l’equip i arriba en el punt òptim de maduresa en la seua carrera. La trajectòria de Soler en el primer equip ha estat condicionada al vent a ràfegues del projecte de Meriton. Amb 19 anys, es va pujar l’equip a l’esquena per a rescatar-lo de la crisi del curs 2016-2017. Amb els anys de bonança de Marcelino, va sacrificar, pegat a banda, les estadístiques de la seua facilitat golejadora en benefici del col·lectiu, i va afegir més matisos al seu futbol, que ja havia transitat per la mitja punta i el mig del camp. Els dos últims anys, “s’ha fet com a jugador”, en ple desmantellament del projecte de 2019, sense que es ressentiren els seus registres d’assistències. I, en els últims mesos, de nou amb Voro González, la seua incidència ha tornat a ser aclaparadora.

En els Jocs Olímpics s’ha tornat a veure que, amb el rol de 10, Soler aprofita més la seua capacitat creativa en entrar més en contacte amb la pilota (a diferència de les aparicions més específiques en banda), i recupera la seua intuïció per a aparéixer en posicions de rematada des de segona línia, moment en què es converteix en indetectable per a les defenses rivals. El Soler dels seus primers gols al Bernabéu, la Ceràmica o Mendizorrotza. Un perfil que s’ajusta més amb dos migcampistes darrere i que haurà d’adaptar a un dibuix, el 4-4-2, amb el qual Bordalás no negocia. En aquest sentit, cobra més importància que mai la incorporació d’un “6” que complemente, i no acoble, les virtuts de Soler. Un migcampista amb experiència i ofici tàctic que no ha tingut l’equip des dels comiats de Kondogbia i Coquelin. Uros Racic va mostrar centellejos, encara que la passada temporada va ser el seu primer curs complet en el primer equip i encara està polint la seua definició futbolística.

Dorsals motivacionals

I cal destacar el factor simbòlic del dorsal. Soler recull el testimoni del 10 de Fernando Gómez o de Dani Parejo, complint amb els temps amb els quals ha respectat altres galons, com ser l’encarregat de llançar serveis de cantonada o faltes, en què es va prodigar molt poc en els primers anys, malgrat ser un especialista. En les seues primeres quatre temporades i mitja en el primer equip ha lluït el 28, el 18 i el 8, acostant-se al 10 a mesura que ho acreditava en el camp i guanyava en experiència i autoritat en el vestuari. Només un altre símbol com el capità José Luis Gayà, lateral esquerre, acumula més partits en el club. Sense “fitxatges” per a vendre a la massa social, el 10 de Soler és una aposta estratègica potent per a l’entitat, a nivell d’imatge i també comercial.

El nou repartiment de dorsals ha suposat una espenta anímica per a diversos jugadors. Simptomàtic va ser el tuit de Maxi Gómez en el qual exhibia el seu nou dorsal amb una fotografia d’esquena i un escarit però eloqüent missatge, un “MG9” que cal entendre com un gest, una imatge de marca amb la qual l’ariet uruguaià recull el missatge de voler ser el golejador de l’equip de Bordalás. El canvi de mentalitat és significatiu en un futbolista el rendiment del qual ha estat per davall de la seua capacitat potencial i que semblava renyit amb el món fins al punt d’intentar accelerar la seua eixida.

Amb molta urgència de mercat per escometre encara, el València té clar qui són el seu 10 i el seu 9. Els pilars a partir dels quals s’haurà d’alçar la resta d’un projecte que, d’ací a cinc dies, ja alça el teló.