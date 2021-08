El nombre d’hotels en venda en Idealista ha augmentat un 30 % en l’últim any, segons ha informat la plataforma, que considera que la pandèmia continua impactant en el sector hoteler. A la Comunitat Valenciana, el nombre d’hotels en venda ha augmentat fins als 57.

En concret, l’1 d’agost de 2021, hi havia anunciats en Idealista un total de 639 establiments que reconeixien comptar amb llicència hotelera; un any abans, aquesta xifra era de 490, segons un estudi recent d’Idealista. L’increment s’ha notat amb més força a les províncies costaneres, on s’ha registrat un 44 % més d’oferta immobiliària hotelera que fa un any, en passar de 323 a 465 hotels.

Quasi la meitat dels hotels en venda es troben concentrats en tres comunitats autònomes. Andalusia suma 135 anuncis, Catalunya 113 i Balears 67. A Castella i Lleó, hi ha un total de 61 hotels disponibles, seguida de la Comunitat Valenciana (57), Canàries (47) i Galícia (44).

A continuació es troba Madrid, amb 23 hotels anunciats, Aragó (20), Castella-la Manxa (19), Astúries (17), Cantàbria i Extremadura (13 hotels cada una). Finalment, Navarra i Euskadi tenen dos hotels anunciats cada una, mentre que La Rioja i Múrcia en tenen tres.

Andalusia és la comunitat en la qual més ha crescut el nombre d’hotels enguany, ja que disposa d’una oferta de 45 establiments més que fa 12 mesos, seguida de Canàries (amb 28 hotels més), la Comunitat Valenciana (24), Catalunya (19), Balears (17) i Galícia (17).

Per contra, en sis comunitats s’ha reduït l’oferta des d’agost de l’any passat. A Castella i Lleó, hi ha huit hotels disponibles menys, a Euskadi n’hi ha cinc menys; a Múrcia, tres menys; a Aragó i Castella-la Manxa, dos menys en cada una i a Navarra hi ha un hotel menys en venda que l’estiu de 2020.

Per províncies, Balears és la que té més immobles hotelers en venda, amb 67 unitats. A continuació hi ha Barcelona (65), Màlaga (54), Girona (49), Granada (37), Las Palmas (33), Alacant (29), Pontevedra (29) i Madrid (23). En l’altre extrem hi ha les províncies d’Àlaba i Guipúscoa, on actualment no hi ha hotels en venda en Idealista.