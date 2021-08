Un altre avió procedent de Colònia (Alemanya) ha aterrat a les 06.25 hores d’aquest dilluns a l’aeroport de Manises (València) amb més vacunes de Pfizer per a la Comunitat Valenciana. Per a la setmana que hui comença, la Conselleria de Sanitat Universal ha citat 163.870 joves i adolescents de 19 a 16 anys perquè es vacunen contra el coronavirus. A més, en aquells centres de vacunació on els grups d’edat són més reduïts i el procés està més avançat, es vacunarà també persones de 15 i 14 anys.

En els pròxims set dies, es preveu administrar, en total, 378.382 dosis de la vacuna contra la covid-19; d’aquestes, el 67 % exactament es destinarà a persones d’entre 39 i 16 anys.

El gros de vacunes d’aquesta setmana, un total de 309.423 dosis, és del laboratori Pfizer. La majoria —en concret, 225.054 dosis— es destinarà a persones de les franges d’edat compreses entre els 39 i els 16 anys.

La resta de vials de Pfizer (84.369 dosis) s’empraran per a aquells que no van poder vacunar-se en el seu moment per tindre una infecció activa, per a nous ingressos en residències sociosanitàries, professionals que s’incorporen aquest estiu al sistema sanitari, així com per a segones dosis (sobretot del grup d’edat de 49 a 30 anys), per a la repesca de persones que estan pendents d’immunització malgrat pertànyer a cohorts ja tancades i per a aquelles que tenen condicions de salut considerades de risc alt.

D’altra banda, s’inocularan 63.974 dosis de la vacuna de Moderna, quasi totes a persones amb edats compreses entre els 49 i els 16 anys. Una quantitat residual serà per a professionals que s’incorporen al sistema sanitari, persones amb condicions de risc alt, repesques i segones dosis de 49 a 30 anys.

Amb les 4.470 dosis d’AstraZeneca d’aquesta setmana es continuarà vacunant majors de 60 anys que tenen pendent la segona dosi.

Finalment, de Janssen, s’administraran 515 dosis úniques a persones de cohorts tancades i a persones que han de fer viatges internacionals.