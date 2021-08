El conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en qualitat de president del Consell de Direcció de l’EVha, ha sol·licitat al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana “la declaració de nul·litat del conveni que es va signar per a fer possibles les obres del circuit urbà de Fórmula 1”.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, aquesta decisió s’adopta després d’“haver-se detectat una sèrie d’irregularitats en el conveni signat en 2007 entre la Generalitat i l’Ajuntament de València per al desenvolupament de les infraestructures necessàries del circuit de la Fórmula 1”.

La decisió del Consell Jurídic Consultiu serà de caràcter vinculant, informa la Generalitat, de manera que, en cas d’acceptar la invalidació del conveni, la Conselleria d’Habitatge ha sol·licitat també que es pronuncie sobre la pertinència de sol·licitar responsabilitats a les persones que van donar lloc a la nul·litat.

Per a Martínez Dalmau, “el que havia de ser una inversió a cost zero ha acabat sent una enorme llosa per a les arques públiques valencianes. Hui dia, continuem pagant 7,5 milions d’euros anuals per la gestió irresponsable del govern de Francisco Camps. Uns diners que podríem estar destinant a pagar ajudes al lloguer o per a continuar incrementant el parc públic d’habitatge”.

El mes de maig passat, Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, va presentar un escrit per registre d’entrada a l’Ajuntament de València en el qual requeria el consistori perquè recuperara els 43 milions d’euros invertits en les obres del circuit de Fórmula 1, i fer-ho mitjançant un cànon aplicat als propietaris del sector del Grau.

El cost de les obres el va prestar la Generalitat Valenciana, en concret l’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports (GTP), que ara forma part de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha).

Aquest avançament pressupostari mai va ser retornat per part de l’Ajuntament de València, que no ha imposat fins al dia de hui el cànon esmentat.

Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, s’ha detectat una sèrie d’irregularitats que podrien suposar la declaració de nul·litat del conveni, atés que el procediment que es va dur a terme per a signar-lo no va seguir els protocols establits, ha informat la Generalitat.

En aquest sentit, s’indica que la Llei de procediment administratiu 30/1992 estableix, en l’article 62, les raons que podrien causar la nul·litat d’un conveni.

A l’empara d’aquest article i atés que l’EVha disposa de competències per a la revisió del conveni, Dalmau ha iniciat l’expedient de revisió d’ofici per haver-hi detectat una sèrie d’irregularitats.

Així, s’exposa que “per part de la Generalitat, les persones que van signar el conveni no tenien competències per a fer-ho. El conveni va ser impulsat i signat pel president de la GTP, però no va ser impulsat ni aprovat pel consell administratiu del mateix organisme, que era qui tenia competències en la qüestió. Només apareix la signatura del president del GTP i del conseller a càrrec”.

“Per part de l’Ajuntament de València, el conveni i les modificacions de planificació urbana que es van haver de realitzar per a fer possibles les obres, es van aprovar el 28 de setembre de 2007, per part de la Junta de Govern Local, malgrat que la normativa referent al funcionament de l’Ajuntament indica que aquesta mena de document havia d’haver-se aprovat en el Ple de l’Ajuntament per tractar-se de qüestions de planejament”.

D’altra banda, en el conveni, es van aprovar qüestions relatives a la determinació urbanística de la ciutat, però no es van tramitar segons indica la llei urbanística valenciana.

El conveni establia que la GTP avançava els diners, que havien de ser reemborsats pels propietaris després de la tramitació dels procediments urbanístics corresponents, però aquests propietaris mai van arribar a ser notificats d’aquesta obligació ni van poder fer-hi al·legacions en la seua defensa.

“En conseqüència, el conveni obria la porta al fet que foren els propietaris del sector del Grau, i no l’Ajuntament, els qui suportaren el cost de les obres, però no es va tramitar simultàniament la modificació del pla general ni el programa d’actuació integrada, per la qual cosa, a més, hui dia es desconeix si els tribunals de justícia hagueren aprovat aquesta fórmula que afecta tercers que no van ser sentits”.