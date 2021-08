La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 966 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 481.673 persones. Per províncies, 116 a Castelló (49.880 en total), 461 a Alacant (173.159 en total) i 389 a València (258.632 en total). El total de casos no assignats es manté en 2.

A més, i també des de l’actualització, s’han registrat 2.741 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 462.547 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 48.063 a Castelló, 164.534 a Alacant i 249.892 a València. El total d’altes no assignades es manté en 58.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 626 persones ingressades, 105 d’elles en l’UCI: 79 a la província de Castelló, 19 en UCI; 206 a la província d’Alacant, 27 d’elles en l’UCI; i 341 a la província de València, 59 d’elles en UCI.

En els últims set dies, s’han registrat 11 defuncions, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.546: 817 a la província de Castelló, 2.871 a la d’Alacant i 3.858 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments, hi ha 23.035 casos actius, la qual cosa suposa un 4,67 % del total de positius.

Dels brots registrats, tres tenen 10 o més casos associats:

Benicarló: 10 casos. Origen social

Benidorm: 10 casos. Origen social

Alacant: 10 casos. Origen social