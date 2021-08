La Secció de Platges de la Policia Local de Sagunt ha fet, des de l’inici de l’estiu fins ara, un total de 1.969 intervencions.

D’aquestes intervencions, 105 tenien a veure amb preservar la seguretat ciutadana enfront de furts per descuit, robatoris amb força, identificacions, col·laboracions amb altres forces i cossos de seguretat, la instrucció de diligències i la detenció de persones; un capítol en el qual destaquen les 11 denúncies rebudes per furts per descuit a les platges, així com la detenció d’un individu en relació amb aquests actes, i la d’un altre, relacionada amb abusos sexuals a menors, com va informar aquest diari.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va destacar, en aquest sentit, que “hem vist en les últimes setmanes diverses operacions de la Policia Local per a atallar pràctiques delictives i que fan que la nostra ciutat continue sent un referent en seguretat”, ha subratllat després de destacar que “en termes de seguretat, s’està duent a terme una gran tasca per part de tots els cossos implicats” en les platges, en referència tant a la Policia Local com a l’equip de socorrisme i d’informadors de la Generalitat Valenciana.

En el balanç de la Secció Policial de Platja, 409 actuacions estaven relacionades amb la seguretat dels banyistes, 30 en l’auxili de persones i 15 en la localització de persones extraviades, bé xiquets o persones d’edat avançada.

Pel que respecta a les tasques de vigilància general sobre prevenció d’actes vandàlics, molèsties veïnals, atenció a requeriments de la ciutadania, control d’actes festius i intervencions en incendis, han sigut 662 els serveis prestats, que se sumen a 156 en trànsit. Respecte a la covid, no s’ha arribat a superar l’aforament complet.