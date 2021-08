Aconseguir vacunar a aquells que, malgrat haver sigut citats, no han anat a vacunar-se. És l’objectiu al qual s’ha llançat la Conselleria de Sanitat en les pròximes setmanes i, per a això, intenta posar les màximes facilitats a aquest grup de persones, una campanya massiva de noves oportunitats que redobla l’aposta per les repesques que s’estan fent fins ara.

Entre les facilitats que posaran hi ha la possibilitat de triar la setmana o les setmanes que millor s’adapten a les seues possibilitats. És el més semblant a les autocites que s’han posat en marxa en comunitats com la madrilenya, ja que, a diferència del plantejament actual, en què el pacient indica quan no pot, en aquesta ocasió, aquells que siguen cridats de nou podran assenyalar quan els va millor, entre les dues últimes setmanes d’agost o les dues primeres de setembre.

Així, a partir de dijous, aquestes persones començaran a rebre un SMS amb un enllaç, on podran manifestar aquesta preferència. D’aquesta manera, la persona que no s’haja vacunat contra la covid 19 malgrat haver sigut convocada, rebrà una altra cita per a alguna de les setmanes que haja indicat que està disponible per a la vacunació.

“Aquesta iniciativa cerca repescar a aquells que, en el seu moment, no van poder acudir a vacunar-se perquè tenien alguna altra cita ineludible, per motius de salut, perquè tenien dubtes o, simplement, es van despistar. No s’ha de deixar passar aquesta nova oportunitat, perquè la vacuna contra la covid-19 funciona. És la millor forma que tenim per a tallar les cadenes de transmissió del virus i salvar vides”, recorda la consellera.

Dades com que el 92 % dels ingressats en UCI amb covid no estaven immunitzats completament mostren que la vacunació funciona i que vacunar és la millor manera d’atallar els espais de propagació del virus i reduir les possibilitats de risc.

“Cal vacunar-se —afig Barceló— per u mateix, però també pels altres. Perquè una persona pot estar sana, contraure la infecció i passar-la de manera asimptomàtica, sense complicacions, però aquesta mateixa persona pot arribar a contagiar a algú vulnerable del seu entorn”.