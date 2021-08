L’Ajuntament de València ha invertit un milió d’euros en la primera fase del projecte d’entorns escolars segurs, que beneficiarà 15 col·legis. Actualment, ja s’han fet diverses intervencions en alguns centres educatius amb un pressupost de més de 180.000 euros. L’alcaldessa en funcions, Pilar Bernabé, en representació de la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha explicat que l’objectiu és que “els xiquets i les xiquetes tinguen un espai més segur a l’eixida del col·legi i que aquest siga un lloc de trobada per als familiars que els acompanyen”.

Bernabé ha afegit que, des del consistori, s’han proposat que “l’exterior de les escoles s’assemble el màxim possible a una plaça, on el trànsit siga pràcticament inexistent”. La regidora ha explicat que “aquest pla serà el full de ruta per als pròxims anys, fins a completar el total d’entorns escolars de la ciutat”. “Les actuacions que es duguen a terme mitjançant urbanisme tàctic s’aniran consolidant amb el temps i es faran les obres pertinents, que podran fins i tot ampliar l’entorn si, després de l’experiència temporal, es considera necessari”, ha assenyalat.

Bernabé ha conclòs que “hem recuperat en cinc anys més de 122.000 metres quadrats per a la ciutadania i ho hem fet no només en els espais més emblemàtics de la ciutat, sinó també en els barris”.