El conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha assegurat que les mitges veritats són “mentides” en el cas de les rebaixes fiscals de la Comunitat de Madrid, perquè aquestes perjudiquen les classes mitjanes amb un 10 % menys de despesa sanitària per habitant que la mitjana i un 20 % menys en despesa educativa.

Aquesta és la “contrapart” de la rebaixa fiscal de Madrid, un “dúmping” fiscal amb el qual els recursos públics són inferiors i que afecta a “qui necessita aquests serveis, que són les classes mitjanes”, ha afirmat Soler en una entrevista amb l’agència EFE.

“Quan creus que l’Administració pública està per a millorar la vida de les persones, el tema fiscal te’l prens seriosament; no només has de veure les càrregues impositives, també la part dels recursos públics, cal parlar del conjunt”, ha defensat el responsable d’Hisenda del Govern valencià.

Si la proposta fiscal de baixar mig punt en els trams de renda de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’aplicara a la Comunitat Valenciana, suposaria un estalvi de només 3,36 euros en les rendes de fins a 12.450 euros, de 5 euros fins a 21.000 euros, i de 1.693 euros a partir de 175.000, però, a més, en moltes de les rendes baixes, l’impacte seria imperceptible, perquè no paguen.

Per a Soler, “aquesta és la trampa quan es parla de baixada d’impostos” a Madrid, una comunitat que du a terme una política fiscal “clarament regressiva”, enfront de la que ha desenvolupat el Govern de Ximo Puig de reduir les càrregues tributàries a 1,5 milions de valencians de rendes mitjanes i baixes, que es compensa amb l’augment dels ingressos per les rendes altes.

La política fiscal que va dur a terme el PP a la Comunitat Valenciana, en la qual els trams alts pagaven menys, i els mitjans i baixos, pagaven més, “atempta contra l’esperit constitucional” de l’article 31 que el que més té, més ha de pagar, ha manifestat Soler. Per al conseller, dir que, amb les polítiques d’Ayuso, les rendes mitjanes i baixes valencianes pagarien menys, és “una manera de desviar l’atenció”.

El conseller d’Hisenda ha aplaudit que per fi hi haja un debat sobre la singularitat madrilenya referit a la seua capitalitat, que ha causat “perplexitat”, per no ser una veu “ni basca ni catalana”, ni des de l’independentisme ni des de centralismes, que haja obert la qüestió de vertebrar Espanya “d’una altra manera”; a més, ha descartat que hi haja madrilenyofòbia. “De madrilenyofòbia, res, tot el contrari”, ha assegurat.

“Que els valencians plantegem una alternativa no tan centrífuga de buscar l’Espanya real, de les oportunitats per a tots, és molt nou i sa”, segons Soler, que no sent que s’haja desautoritzat la proposta valenciana per part de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en entendre que el Govern “també és Madrid” i està en “una posició de més neutralitat”.

Ha afegit, però, que el problema encara hi és i cal veure quina solució se li dona, raó per la qual ha dit que confia que els experts en reforma fiscal “entenguen que cal donar solucions” a aquesta qüestió i que la discussió se centre en “arguments econòmics i no en desautoritzacions”.

Per a Soler, el que importa és que el tema de fons s’ha plantejat, “amb encert per part de Ximo Puig”, i que aquest té una solució que és “complexa” i que té a veure amb la combinació de la capacitat fiscal i les “polítiques molt radicals de dretes” del Govern de Madrid, “una combinació explosiva que afecta la societat madrilenya i la resta d’Espanya”.

D’una banda, hi ha l’efecte capitalitat, i, d’altra banda, com el govern del PP “aprofita aquest efecte per a discriminar una part de la societat madrilenya en favor de les rendes altes”, perquè, segons ha dit, Díaz Ayuso “pot fer polítiques fiscals regressives gràcies a la gran capacitat fiscal producte de la capitalitat”.

Forçar el model francés de centralitat a Espanya, en lloc de l’alemany de multitud de pols, “no és correcte ni just, ni respon a la història ni als interessos” del país, que són crear oportunitats i créixer “tots junts” i no “submergir-ho tot en una gran metròpoli”, ha defensat.

Sobre un impost especial a Madrid per la seua capitalitat, ha volgut matisar que la idea no va partir del president de la Generalitat Valenciana, que va dir que tot es pot estudiar, però que les seues paraules han servit per a “despertar de l’endormiscament” que hi havia a Madrid, replantejar el seu paper a Espanya i la qüestió d’una Espanya plural.