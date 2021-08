El toc de queda continuarà vigent en diversos municipis de la Comunitat Valenciana, sempre que el Tribunal Superior de Justícia hi done el vistiplau. El Consell ha presentat aquest dimecres, davant de l’alt tribunal autonòmic, la petició d’ampliar la restricció de mobilitat nocturna a partir de dilluns que ve, segons han confirmat fonts de Presidència de la Generalitat.

Les restriccions actuals estan en vigor fins al pròxim 16 d’agost i es revisaran dissabte en la reunió de la Mesa Interdepartamental. No obstant això, abans que es perfile la lletra xicoteta, des del Govern valencià ja han presentat, davant del TSJ, la petició d’estendre la vigència del toc de queda, encara que serà en menys municipis que els que hi havia fins ara.

En aquest sentit, segons ha pogut saber aquest periòdic, seran 68 els municipis que tindran restricció de mobilitat nocturna, enfront dels 77 que hui en dia tenen aquesta limitació entre la 1 i les 6 de la matinada, encara que des de la Generalitat no han volgut especificar quines localitats serien les afectades.

Després de la presentació de la petició en el TSJ, la Fiscalia té 24 hores per a emetre un dictamen sobre si considera o no dins de la legalitat l’aplicació de les restriccions que sol·licita l’Administració autonòmica. Posteriorment, seran els magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa els que donen el seu veredicte i avalen o no la resolució.

D’altra banda, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha expressat que les restriccions que s’adopten estaran vigents fins al 6 de setembre, si bé, en funció de l’evolució de la pandèmia, es podrien canviar abans i anar a mesures “més protectores o més relaxades”. Això significaria incloure les Falles en aquest període de protecció, així com allargar les mesures fins a l’inici del curs escolar.

Respecte a l’oci nocturn, ha afirmat que el descens dels contagis es deu a molts factors, entre els quals hi ha la socialització, i són els espais de més socialització els “més vulnerables” al fet que hi haja contagis.