Com a mesura preventiva davant de l’onada de calor que s’espera que entre demà a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica “estudia mesures suplementàries per a minimitzar les situacions de risc i evitar els incendis”. Entre aquestes mesures hi ha la de tancar els accessos a paratges naturals. El departament de Mireia Mollà insisteix que la decisió no està presa encara, però punts com el Penyagolosa, la Calderona o el Parc Natural del Túria contenen un enorme valor ecològic sempre en perill durant la temporada estival.

Les mesures, en tot cas, es prendran de manera coordinada amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i la resta de departaments de la Generalitat Valenciana, tal com insisteixen les mateixes fonts. Amb l’incendi encara recent de Rafelguaraf el cap de setmana passat, que va calcinar unes 180 hectàrees de massa vegetal i, en menys mesura, de massa arbòria, el Consell no vol córrer riscos. A la Comunitat Valenciana ja estan suspeses les cremes agrícoles des del mes de juny fins a octubre.

Aquesta mesura ja la va prendre ahir el Govern català, que va tancar l’accés a cinc paratges naturals de la Catalunya central, Tarragona i el Prepirineu: el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, el de la Serra de Montsant, l’Espai Natural Protegit del Montmell-Marmellar, el Montsec i la Baronia de Rialb. A més, queden suspeses les activitats tant agràries com forestals que puguen desencadenar un foc en 279 municipis de 24 comarques, on el risc d’incendis forestals és altíssim. Múrcia també va prendre aquesta mesura fa unes setmanes.