L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha denunciat que, en els últims anys, ha augmentat la presència de flamencs en la zona de l’albufera, des del llac fins a les zones productores d’arròs pròximes a les poblacions, la qual cosa ha provocat grans pèrdues econòmiques als agricultors.

L’organització agrària ha informat que els flamencs s’han unit recentment a altres poblacions de fauna salvatge, sobretot espècies d’ànecs, que causen greus perjudicis en els arrossars del parc i, segons les seues estimacions, les pèrdues econòmiques provocades per l’avifauna en el cultiu de l’arròs han arribat a ser de 400.000 euros en campanyes anteriors.

El delegat de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) a Sollana, José Felip, és un dels nombrosos arrossers afectats i ha contat que, des que va sembrar l’arròs, “hi ha esbarts de flamencs que contínuament xafen i destrossen les plantes”.

“Tinc parcel·les amb danys des del 30 % fins a tota la producció d’arròs perduda a causa d’aquests animals i m’he cansat de replantar, perquè sé que tornaran”, ha subratllat.

Felip ha lamentat que “en aquests dos mesos de campanya, només he rebut la visita de tècnics d’Agroseguro, que en van prendre nota però no em confirmaran fins a la sega si els danys estaran coberts per l’assegurança”.

“Fins ara, tot han sigut pegues i mai m’han pagat cap indemnització per aquesta mena de risc, i, quant a la gent del parc natural o de les administracions amb competències en aquest paratge protegit, ningú s’ha preocupat pel problema”, ha criticat.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha explicat sobre aquest tema que “tota la societat, començant pels agricultors mateixos, defensem la preservació dels flamencs i la resta de la fauna i flora en aquesta joia mediambiental que és l’albufera, situada, a més, a les portes de València”.

“El que posem en dubte, però, és que siguen els arrossers afectats els que paguen de la seua butxaca la cura d’aquestes espècies que gaudim tots. Per què l’agricultor ha de fer-se càrrec econòmicament d’aquesta responsabilitat social? Per què ha de perdre la seua collita sense que reba una compensació per això?”, ha afegit Aguado.

En aquest sentit, AVA-ASAJA ha exigit una revisió profunda de l’assegurança agrària a fi que la cobertura incloga tots els sinistres causats per la fauna salvatge, ja que, en la majoria dels casos, les limitacions establides no permeten accedir a cap mena d’indemnització econòmica per l’estat fenològic de la planta i la superfície afectada.

Així mateix, l’Associació ha reclamat a les administracions responsables del manteniment del Parc Natural de l’Albufera compensacions per als agricultors afectats en funció dels danys patits.