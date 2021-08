Cinc anys després que el València el traspassara a l’Arsenal per la barbaritat de 41 milions d’euros, Mustafi podria tornar al Cap i Casal, però no per a jugar a Mestalla, sinó al Ciutat. El central, amb la carta de llibertat, és una de les opcions que el Llevant té damunt de la taula per a reforçar l’eix de la seua defensa. Fa setmanes que van començar les converses tant amb el jugador com amb el seu pare i els seus agents. I l’interés no ha decaigut.

El problema, a costa que el mercat es desbloquege amb els diners de LaLiga i el fons CVC, continua sent econòmic. Per Mustafi no cal pagar traspàs, però sí un salari que ronda els dos milions més una prima per objectius. És la barrera que fins ara no ha pogut salvar cap dels clubs amb els quals ha negociat. A Espanya ho ha fet amb el Celta i també l’ha sondejat el Betis. No obstant això, la pitjor competència ve de Turquia. Té diverses ofertes fermes de Trabzonspor, Konyaspor i Antalyaspor, totes per damunt de les possibilitats granotes.

Als seus 28 anys, Mustafi va jugar la segona part de la temporada passada cedit en el Schalke 04, amb el qual va acabar descendint després de disputar 14 partits. Va ser el punt i a part als seus quatre anys en l’Arsenal, on va anar de més a menys. Res a veure amb la seua etapa en el València, on va completar 64 partits i va marcar dos gols. Un negoci redó després que pel seu fitxatge es pagaren a la Sampdoria a penes huit milions. Internacional amb Alemanya més de 20 vegades, encara que no hi va convocat des de 2017, pot jugar en els dos perfils de l’eix i fins i tot de lateral dret. El dubte, quantificar el risc que el seu nivell continue sent descendent.

Malgrat les estretors econòmiques, el Llevant manté el seu pla de reforçar-se amb un central i un extrem. Les eixides continuen condicionant la planificació d’una plantilla en la qual els plans passen per l’eixida de diversos dels pesos pesants, especialment Vezo. El portugués està en la rampa d’eixida i, com ocorre amb Campaña o Bardhi, no es descarten fórmules intermèdies que passen per una cessió amb opció de compra obligatòria i diferents variables per partits disputats. Encara que l’estiu va començar amb un compromís de Mendes que portaria una oferta per ell, de moment no hi ha res. El seu traspàs des del València va costar sis milions i, a això, s’uneix que la seua fitxa supera els dos, la qual cosa dificulta molt les coses.

Cessió a la vista

Encara que va ser presentat dilluns al costat de Soldado i Franqueda, Brugui no seguirà a les ordres de Paco López i ja s’ultima la seua cessió a Segona, tal com ja estava previst quan va ser fitxat. Ponferradina, Mirandés, Las Palmas, Saragossa i Oviedo hi tenen interés.