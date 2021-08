No és la falla “Açò també passarà”. Però és que ni tan sols és la meditadora. “És un tros de meditadora”. Però quan isca al carrer, l’última setmana d’agost, es convertirà en la figura més reconeguda i més fotografiada de la història de les Falles. I una de les més recordades també de la història de la ciutat. Encara que més enllà de les limitacions, o enormes limitacions, que tindran les Falles de setembre, queda la sensació que a aquesta obra artística no se li ha tret tot el suc social que conté.

El bust de la falla municipal està ja preparat. Després que, a finals de juny, abandonara la seua hibernació a la Marina, ha sigut sotmés a una restauració i torna a ser el que va ser. O, almenys, es pareix al que va ser. No la falla, però sí el tros que eixirà al carrer, poc més d’un terç del projecte inicial. Perquè amb aquesta frustració es queden els artistes Manolo Martín i José Ramón Espuig. “Sentim no poder veure-la al complet, com no l’hem poguda veure en cap moment. Ateses les circumstàncies, ens atenim al que hi ha i així serà”.

Es converteix, doncs, en “un encàrrec que, com a professionals, complirem. Però, com a artistes, ens hauria agradat una altra cosa, perquè, a més, l’ocasió ho mereixia en tots els aspectes”. Se li podia haver tret més rendiment. “Hauria sigut una reivindicació de reconstruir tot el que cal reconstruir en aquesta ciutat després del que hem passat”.

Però reconstruir íntegrament la figura mai va estar en l’agenda municipal. I els artistes ho saben. “Des del primer moment no va haver-hi opcions i, com a professionals que som, es queda en una mera restauració i posada en valor del que va quedar”.

Cerimònia no convenient

“Que —insisteixen— no de la meditadora, sinó d’una part d’ella. Es va començar amb moltíssima il·lusió, però el final és per a oblidar-lo. Ha faltat posar el final, que no és el que podia haver sigut i que qualsevol falla es mereix”.

Tant és així que, en principi, la figura ix sense la mascareta. Aquest detall aparentment tan senzill, però alhora tan genial i que va multiplicar per mil la càrrega simbòlica de l’obra. Hui en dia, ni tan sols és convenient fer un ritual de llevar-la una vegada plantada: expandiria el concepte de “llevem-nos tots les mascaretes”, però els missatges institucionals reiteren que com més temps es porte posada, també en exteriors, millor.

La retirada de la mascareta tampoc pot simbolitzar la derrota del virus, perquè això encara no s’ha produït. Així que, mentre no hi haja una contraordre, s’exposarà com havia d’haver-se exposat en un març normal d’un 2020 normal.

Lamenten els artistes, a més, la pèrdua de la rotació de la figura completa. “Vam fer una gran aposta tècnica i econòmica, un 25 o 30 per cent i hauria sigut un èxit. Estava provat i funcionava bé.

Danyada per les inclemències

La falla, o el tros de falla, va arribar al taller necessitada d’una remodelació profunda. “Va patir més pels dies de març al carrer, en els quals no va parar de ploure, que per estar a la Marina”. La conseqüència és que la cara s’havia convertit, en molts casos, en una pasta. I va caldre procedir a una operació completa de cirurgia estètica. “Primer, descarnar la pell que s’estava desprenent. Després, remodelar les zones danyades, com les orelles, un poc el nas, bastant la boca... I, a partir d’ací, com començar de zero: encartonar tres o quatre mans de gotejat, escatar i pintar”. El dissenyador Escif, responsable del disseny, ha estat en el taller per a dur a terme una pintura que, una vegada al carrer, amb els jocs de llums i ombres d’un sol de setembre, podria remodelar-se.

Visita al perruquer

I va caldre fer una visita al perruquer. Pentinat i tint. “Ha calgut reposar vareta que es va anar trencant. Una vegada reposada, se li dona una mà completa de pintura”.

També va necessitar fisioteràpia. “En paral·lel, va caldre reposar tota la part estructural interior. Era important, perquè, encara que això no es veja, havia patit danys amb tants moviments”.

“Es recordarà d’ací a cent anys”

I ara queda enganyar un poc la vista: “Preparar el pedestal nou”. Necessari perquè guanye altura i perquè la cabellera caiga fins a terra.

“Estem complint com a professionals”, conclouen Espuig i Martín. Els queda, això sí, un sentiment que qui més qui menys dona per fet: “Aquesta falla es recordarà d’ací a cent anys”.

Al llarg de diverses setmanes, els tallers de Manolo Martín i José Ramón Espuig van reconstruir el bust de la meditadora a força d’escalabornar tota la superfície afectada per les inclemències i aplicar les diferents capes i poliments perquè recuperara la llisor.