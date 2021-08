S’afona una barca de lloguer amb huit ocupants al Cap de la Nau de Xàbia

La mar és una festa a Xàbia. I en la festa també hi ha drama. Els ocupants d’una embarcació de lloguer es van emportar un bon esglai la vesprada de dilluns. Havien arribat fins a la base del Cap de la Nau. Estaven enfront de l’entrada a la meravella natural que és la Cova dels Òrguens, abalisada perquè no s’hi colen motos aquàtiques ni embarcacions de motor. Va començar a entrar aigua en la barca, de 6 metres d’eslora, i en pocs minuts es va afonar.

A bord, segons han assegurat a Levante-EMV fonts de tota solvència, hi anaven huit persones. Van saltar a la mar quan van veure que la barca d’esbarjo s’afonava. No van tindre temps de recuperar res. Una altra embarcació que hi havia a prop va recollir els nàufrags. No van patir més que una bona arremullada.

L’accident va ocórrer cap a les 18 hores. Hi va acudir la Salvamar Diphda, l’embarcació de Salvament Marítim que té base en el port de Xàbia. Els rescatadors es van cerciorar que els ocupants de la barca afonada estaven fora de perill. Després van reflotar la barca, per a la qual cosa van haver de remolcar-la per tal que isquera gran part de l’aigua que hi havia entrat.

En principi, no s’hi apreciava cap via d’aigua. Pot ser que s’afonara per excés de pes. A més, la mar estava bastant agitada.

La tripulació de la Salvamar Diphda es va afanyar a retirar l’embarcació afonada del litoral sensible en el qual es trobava. La marea podia haver-la arrossegada cap a les roques de l’entrada de la Cova dels Òrguens, un tram litoral abrupte de gran bellesa natural i paisatgística.

La mar bull a Xàbia. Milers de navegants posen proa cap a aquesta costa. Que s’avarien embarcacions i necessiten ser remolcades a port ocorre dia sí i dia també. A més, hi ha molt de marí inexpert. I aquest litoral també té un cert entrellat. Cal conéixer els corrents i esculls.