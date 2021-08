La Comunitat Valenciana té, en aquests moments, 72 brots de coronavirus actius en centres sociosanitaris, segons han indicat fonts de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La titular d’aquest departament, Mónica Oltra, ha explicat en declaracions als mitjans que “la diferència respecte a les onades anteriors és que la vacuna ha fet molt més resilients” les persones afectades i que “la gran majoria la passen amb simptomatologia molt lleu”.

Oltra ha destacat que en les residències de majors també s’incrementen els casos quan s’incrementen en general: “Les residències no són Fort Knox, no estan tancades de manera que el virus no hi puga entrar”.