El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha reclamat unes polítiques públiques transversals i coordinades entre les diferents àrees de govern en matèria de salut mental que prioritzen l’atenció a les persones joves.

En l’acte que s’ha celebrat aquest dijous amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, ha assegurat que “el benestar emocional es veu afectat per molts factors, com les condicions econòmiques i laborals, les relacions familiars i personals i l’accés a la cultura i l’oci”, i ha afegit que “cal apostar per una visió transversal de la salut mental per a treballar-la des de tots els vessants”, ha indicat l’entitat en un comunicat.

També ha participat en l’acte la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha denunciat la precarietat socioeconòmica que pateix la joventut i que li impedeix portar avant el seu projecte vital “amb un mínim de certeses”. Al mateix temps, ha destacat la preocupació per la salut mental de la gent jove i l’impacte de la pandèmia en el seu benestar emocional.

Així mateix, la presidenta del CVJ ha recordat que la majoria dels problemes psicològics s’originen en l’adolescència i que molts no són detectats ni tractats. “Cal posar en marxa accions concretes que aprofundisquen en la detecció precoç mitjançant la coordinació entre l’escola, els serveis socials i el sistema sanitari”, ha assenyalat Martínez, que també ha destacat la necessitat de fer de la joventut “una prioritat quan parlem de salut mental”.

L’esdeveniment, celebrat al Centre del Carme Cultura Contemporània, és l’acció central de la campanya “Mentalment gelades”, llançada pel CVJ amb l’objectiu de visibilitzar els problemes de salut mental entre la joventut, especialment després de la pandèmia, i de reivindicar una acció decidida en aquesta matèria per part de les institucions públiques.

A la jornada també han assistit el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau; el director general de l’Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, i la tinenta d’alcalde de València, Pilar Bernabé.

L’acte, que ha estat dirigit per la jove humorista valenciana Miss Tagless, ha conclòs amb l’actuació del grup de música valencià Lisasinson, en una aposta clara i decidida del CVJ per fer costat al món de la cultura i a les joves creadores i artistes del territori.