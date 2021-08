El COTIF tornarà enguany, en la seua 37a edició, després de no poder disputar-se l’estiu passat a conseqüència de la pandèmia. Enguany, el comité organitzador del torneig internacional sub-20 de l’Alcúdia s’ha esforçat d’allò més per assegurar les mesures sanitàries anti covid que permeten una celebració segura i aconseguir, així, que els Arcs torne a acollir la gran cita.

Sempre de la mà de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb la qual s’ha estat en constant comunicació, l’esmentat comité organitzador ha anat gestionant totes i cada una de les mesures que ha anat marcant l’Administració. Així, doncs, s’ha convingut que l’aforament diari, en aquesta edició, serà de 1.075 persones en tot el recinte i el control d’accés es gestionarà d’una manera diferent i excepcional. Enguany, es vendran només entrades soltes individuals; no hi haurà abonaments, tampoc hi haurà acreditacions i tots els assistents a les instal·lacions dels Arcs hauran de passar pel mateix punt per a controlar, de manera rigorosa, l’aforament anteriorment esmentat. Aquest punt de pas obligatori serà un túnel de control i desinfecció en el qual es mesurarà la temperatura corporal de tots els assistents i, al mateix temps, es procedirà a la utilització de gels hidroalcohòlics de desinfecció. Al mateix temps, en aquest mateix lloc, de pas obligatori, s’informarà els assistents de les normes obligatòries en el recinte.

Entre aquestes normes, s’instarà els assistents a portar posada la mascareta i es posarà l’accent en el fet que aquesta es mantinga tot el temps —inclòs el de desenvolupament dels partits— de manera que cobrisca boca i nas, en l’interior de les instal·lacions. Al mateix temps, s’informarà de l’obligatorietat de mantindre, en tot moment, la distància de seguretat d’1,5 metres entre assistents i, en aquesta edició, quedarà terminantment prohibit menjar o beure en les graderies durant la celebració dels partits, si bé s’habilitaran zones a aquest efecte en el perímetre. En canvi, estarà prohibit fumar en tot el recinte i en tot moment.