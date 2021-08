La Policia Local de Dénia durà a terme, demà, dissabte i diumenge, entre les 15 i les 20 hores, vols de dron al Parc Natural del Montgó. El dron sobrevolarà la zona de l’ermita del Pare Pere, el camí de la Colònia i els barrancs de la Creu (les Rotes), de la Molanda (torre del Gerro) i de l’Hedra (Jesús Pobre).

Aquest dispositiu reforçarà l’emergència activada per la Generalitat Valenciana per l’alerta de l’onada de calor. El Consell ha inclòs, aquest matí, el Montgó entre els parcs naturals en els quals, des d’aquest divendres i durant el cap de setmana, queda prohibit circular per les pistes forestals.

La Policia Local de Dénia també farà un control assistencial de les persones sense sostre.

A més, voluntaris de Protecció Civil ampliaran la vigilància del Montgó. Dos voluntaris vigilaran des de la talaia del castell i dues patrulles recorreran el parc natural i els seus voltants i l’entorn rural de Jesús Pobre.

Mentrestant, ACIF (Agrupació Contra els Incendis Forestals) ha posat en guàrdia tots els seus voluntaris per si calguera mobilitzar-los. A més, dos vigilants estaran apostats en la zona del camp de tir (dins del parc natural). ACIF amplia a quatre els vigilants del dispositiu de dissabte i diumenge.

El regidor de Protecció Ciutadana, Javier Scotto, ha contactat amb la direcció del parc natural per a coordinar les actuacions. L’Ajuntament ja havia anunciat que si es tancava el Montgó, com finalment ha ocorregut, la Policia Local col·locaria tanques en els accessos principals del camp de tir, el camí de la Colònia i el camí que hi puja des de Jesús Pobre.