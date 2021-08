Aquest matí era el dia marcat per al desallotjament dels dos edificis en risc de solsida imminent al carrer Manuel Arnau de la Creu Coberta, el número 9 i l’11. Una acció que s’ha consumat en el cas del número 9 de la via. Dues de les famílies que se n’han anat tindran un pis de lloguer social, tal com ha pogut saber aquest periòdic, i la resta de veïns han abandonat voluntàriament les seues cases. No obstant això, aquestes famílies, amb menors a càrrec seu, lamentaven que encara no tenien les claus del pis adjudicat i que Serveis Socials havia informat que el tràmit podria durar un mes, per la qual cosa “no sabem on dormir aquestes nits”, encara que l’Ajuntament els ha oferit allotjament temporal en un alberg.

Quant al número 11 del mateix carrer, encara queden dues famílies (unes deu persones) que estan esperant en els habitatges de l’edifici per a pactar una alternativa residencial “real”. A tots dos nuclis familiars se’ls han oferit algunes propostes, però no creuen que aquestes responguen a la seua petició d’una “alternativa real” i han optat per romandre en els seus habitatges fins que se’ls plantege una solució que consideren adequada.

El sindicat Construint Malilla s’hi ha personat, a primera hora del matí, per a intentar parar el desallotjament de les dues finques de la Creu Coberta que van decidir buidar per risc de solsida i donar suport a les famílies. Al crit de “el barri no es ven, el barri es defén”, membres del sindicat de barri indicaven que “sense una ordre judicial, ningú pot traure de la seua casa a ningú”. A més, des del col·lectiu han assenyalat que algunes de les alternatives oferides “no són viables”.

Tècnics de l’Ajuntament de València s’han personat en el lloc quan passaven de les deu del matí per a consensuar amb les famílies les opcions de reallotjament una vegada abandonats els edificis de Manuel Arnau. “El nostre objectiu és que aquestes famílies s’inserisquen i això requereix una intervenció llarga en el temps, que cal anar treballant, com hem fet aquests últims anys amb aquestes persones”, han assenyalat fonts de la Regidoria de Serveis Socials a Levante-EMV.

Passades les 11.00 hores, diversos obrers han entrat en el número 9 de la via amb material per a començar a tapiar els accessos a l’edifici. Han començat a preparar el ciment per a donar per tancat aquest edifici, catalogat com a immoble amb risc de solsida imminent.

Els veïns de la zona: “Açò és insostenible”

D’altra banda, veïns de la zona han manifestat el seu malestar amb la situació del conjunt d’habitatges de la Creu Coberta que volen desallotjar. “Açò és insostenible, viuen en condicions insalubres, la zona està degradadíssima i és un perill”, deia un d’ells. “Volem que tinguen un lloc on viure, però no així, que visquen en bones condicions, açò no es pot sostindre més”, agregava. Així mateix, han advocat perquè es consume el desallotjament i s’arregle la zona, “que ha anat degradant-se cada vegada més”.